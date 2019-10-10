Общество

Городская редколлегия книги «Солдаты Победы» ищет волонтеров

Заседание рабочей группы города Пскова по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы» провел в пятницу, 11 октября, руководитель рабочей группы, и. п. главы администрации города Пскова Александр Коновалов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Он поблагодарил всех присутствующих за работу над очередным томом книги. «Задача непростая, требует много личного времени. Благодарю вас за волонтерский труд», - сказал Александр Коновалов и призвал членов рабочей группы активизироваться с тем, чтобы псковский том был издан в 2020 году, к 75-летию Победы. Всего опубликовано 5 томов издания, на очереди Дновский и Себежский тома. Псков претендует на 8-й том.

По предварительным подсчетам предстоит обработать данные о 10 тысячах участников Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта в город и работавших здесь в тылу. По словам специалиста Центральной библиотечной системы Дарьи Семеновой, из Государственного архива Псковской области и военкомата уже поступила информация о более чем 6 тысячах человек.

В настоящий момент стоит задача обработать личные карточки этих людей, выверить подготовленные и написать новые очерки. Как подчеркнула директор ЦБС Галина Большакова, главное - качественно подходить к написанию очерков, а для этого привлечь к работе грамотных волонтеров. Ими могут выступить, в том числе студенты Псковского государственного университета. А стимулом для их добровольчества мог бы стать зачет практики. В связи с этим рабочая группа приняла решение обратиться к руководству вуза за помощью в этом вопросе.

Кроме того, будут направлены обращения в школы города и организации с просьбой предоставить данные об уроженцах и жителях Пскова, участвовавших в войне 1941-1945 годов.

Псковичи, имеющие какую-либо информацию о родственниках, вернувшихся с фронта или работавших в тылу в годы войны, также могут помочь в составлении книги. Имеющиеся документы и фотографии можно присылать в библиотеку «Родник» им. С. А. Золотцева (по адресу г. Псков, ул. Труда, 20). Задать интересующие вопросы и уточнить информацию можно по телефону 75-20-52, а также по электронной почте soldatypobedypskov@mail.ru.