Общество

Умер космонавт Алексей Леонов

Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни, сообщает «Интерфакс».

«Алексей Архипович, к сожалению, скончался», - сказал источник.

В последние годы Леонов тяжело болел.

Алексей Леонов - дважды Герой Советского Союза. В марте 1965 года стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года он участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.