Общество

Разрушить «не систему»

Проблема кадрового голода в социальной сфере – боль любого региона. Мало где есть полностью укомплектованные государственные учреждения здравоохранения или школы. В каждом учебном заведении, в каждой поликлинике или больнице есть вакансии – туда требуются учителя, врачи, фельдшеры. Про ФАПы, к сожалению, и говорить не приходится.

Государство эту проблему решает. Проводит капремонты больниц и школ, обеспечивает медицинские и педагогические учреждения дорогостоящим оборудованием, продумывает и реализует программы для привлечения специалистов в небольшие города, поселки, на село. Это всем известные программы «Земский доктор», «Земский учитель», и они работают: люди из крупных населенных пунктов едут работать в районные больницы, обустраиваются там, получают «подъемные», которые по закону могут потратить по своему усмотрению.

Едут и к нам – в Псковскую область. Региональные власти всерьез настроены эту проблему искоренить. Губернатор Михаил Ведерников в СМИ высказался, что для решения кадрового вопроса в соцсфере необходимы кардинальные перемены. «Нужно построить два многоквартирных дома в Пскове и Великих Луках для обеспечения жильем медиков, увеличить размер единовременных выплат для врачей. Это позволит привлечь недостающие кадры в больницы, пациентам не потребуется ожидать несколько недель приема у врача», - говорил он.

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский проблему дефицита кадров в родном регионе тоже знает и вместе с коллегами по парламенту продумывает варианты ее решения. «В Госдуме мы неоднократно обсуждали вопрос кадрового распределения выпускников медицинских вузов в небольшие города и села. Одно из рабочих названий этого законопроекта — «Медицинская Россия», и он предполагал, что после учебы студенты, получившие образование за счет бюджета, поедут работать в сельские клиники на 3-5 лет. Более того, мною лично эта тема постоянно обсуждается с выпускниками школ Псковской области в рамках «круглых столов», которые ежемесячно проходят в Государственной Думе», - говорил парламентарий в СМИ.

То есть пути решения кадрового дефицита врачей и учителей есть, и они работают, они систематизированы и обеспечены средствами из бюджета, но работает ли эта система в целом? Отвечая на этот вопрос, расскажем историю Надежды Ивановой – женщины, которая в 2018 году решила переехать в небольшой поселок Псковской области, чтобы работать участковым фельдшером в районной больнице.

В конце года она выполнила перевод и переехала, начала активную работу (в медучреждениях по-другому не бывает) и ждала свои «подъемные» - по федеральной программе «Земский доктор» ей полагалась выплата 500 тысяч рублей.

Прошло полгода, но деньги так и не поступили. Тогда фельдшер обратилась к руководству больницы с просьбой уточнить сроки перевода компенсационной выплаты, но в ответ услышала, что она ей уже не положена.

Надежде объяснили, что подать заявление на перевод положенных по федеральной программе средств она должна была сразу же при поступлении на работу в мед учреждение, а теперь, когда наступил новый календарный год, ее компенсационная выплата, грубо говоря, сгорела.

Вдаваться в перипетии этой истории далее мы не будем – все закончилось хорошо, потому что женщина обратилась к депутату Госдумы Козловскому и тот добился, чтобы положенные по закону средства фельдшеру выплатили в кратчайший срок. Но вопрос остается открытым: если в регионе так остро стоит проблема кадрового голода в самой важной сфере, то кто должен отвечать за последовательное исполнение намеченных путей ее решения?

Виновата фельдшер, которая не знала, что вместо того, чтобы принимать больных, ей нужно было сразу собирать документы и подавать их на выплату? Думаем, нет. Виновата администрация больницы, которая не позаботилась о том, чтобы подсказать фельдшеру конкретные сроки подачи заявления на компенсацию? Нет, не совсем.

Здесь нет виновных и не виновных. В решении этого вопроса всего-навсего нет системы, нет ответственных. Все знают о проблеме, находят возможности ее устранить, а в итоге – приехавший врач, фельдшер или учитель остается один на один с ворохом новых проблем: обустройся, влейся в коллектив, не сгори на работе, собери все бумажки вовремя, подай заявление туда, а потом сюда... Этот список можно продолжать долго.

К счастью, так не везде. К счастью, так не всегда. Наверное, потому что не везде общество бездушно. Где-то людей направляют и подсказывают, потому там все работает в единой системе. Потому что только система может решить целый ряд вопросов, помочь преодолеть большие проблемы.

Подготовлено пресс-службой депутата Госдумы ФР от Псковской области Александра Козловского