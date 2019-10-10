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Общество

На берегу Псковы начался демонтаж строительного лагеря

11.10.2019 15:24|ПсковКомментариев: 2

В Пскове разбирают строительный лагерь, установленный на берегу реки Псковы возле храма Богоявления с Запсковья подрядной организации по реконструкции улицы Леона Поземского. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, появление деревянного ограждения со строительным вагончиком вызвало волну недовольства среди горожан. Как оказалось, установка строительного лагеря не была согласована с администрацией Пскова как заказчиком работ по реконструкции. В связи с эти власти Пскова указали подрядчику на необходимость до конца текущей недели демонтировать лагерь, разъяснив, что установка объекта в этом месте нарушает правила организации строительных работ в зоне охраняемого природного ландшафта.

«Необходимо убрать лагерь с видовой площадки и перенести его в другое место, дабы не загромождать строительными материалами и техникой вид на объект, который включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», - заявил ранее подрядчикам и.п. главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Напомним, в этом году в Пскове начинается масштабная реконструкция улицы Леона Поземского и прилегающих к ней территорий. Ремонтные работы продлятся два года. В общей сложности на них будет затрачено 353 млн рублей. Улица будет реконструирована на всем ее протяжении - от Троицкого моста до границы города Пскова. Реконструкция затронет тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями, пересечения и въезды во дворы, парк Строителей и сквер Народовластия. Кроме того, будут заменены водопроводные, канализационные, ливневые сети, которые проходят под самой улицей. Средства на реализацию проекта будут выделены из федерального и регионального бюджетов в рамках мероприятия по совершенствованию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».

Источник: Псковская Лента Новостей
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