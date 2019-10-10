Общество

В псковском УФСИН прошел строевой смотр личного состава

Мероприятие было обусловлено переходом сотрудников территориального органа ФСИН России на ношение зимней формы одежды. В общем строевом смотре приняли участие сотрудники всех служб и отделов УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Во время проведения смотра был проверен внешний вид сотрудников, наличие служебных удостоверений и личных номерных жетонов.

Особое внимание было обращено на соответствие формы одежды установленным требованиям, проверено соответствие головных уборов и обуви правилам ношения форменного обмундирования, размещение шевронов, погон и эмблем.

- Регулярное проведение строевых смотров не только дисциплинирует личный состав, но и способствует воспитанию ответственности за соблюдение ими требований внешнего вида сотрудника уголовно-исполнительной системы, - отметил начальник отдела кадров УФСИН России по Псковской области Андрей Томилин.