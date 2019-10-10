Общество

Псковские пограничники пресекли попытку 12 выходцев из Юго-Восточной Азии незаконно пересечь границу

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами в обход установленных международных пунктов пропуска.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в районе населенного пункта Чальцево Печорского района, в нескольких сотнях метров от государственной границы, пограничники задержали двух выходцев одной из стран Южной Азии, двигающихся по лесу в сторону сопредельного государства.

Днем ранее, псковские пограничники совместно с сотрудниками УФСБ по Псковской области задержали еще 10 жителей Юго-Восточной Азии, которые имели намерение незаконно пересечь государственную границу из России в Латвию.

В настоящее время правонарушители задержаны на срок до 48 часов, проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Пограничное управление напоминает об уголовной ответственности, предусмотренной российским законодательством за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Максимальная санкция ст. 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.