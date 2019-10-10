Шопинг как праздник

Торговые комплексы «ПИК60» и «Максимус» на этой неделе приглашают на праздники.
В честь открытия всех гостей ожидает большая праздничная программа:
Вход на праздник свободный, начало в 14.00.
В воскресенье, 13 октября, будет праздновать свой день рождения ТЦ «Максимус».
В рамках программы будут розыгрыши бытовой техники, косметики и других призов.
Для взрослых гостей выступят специальные гости, а для малышей будет организовано поролон-шоу.
Программа начнется в 13.00. Вход свободный.
Давно ли вы отправлялись в Волшебную страну? В любом случае у вас есть уникальная возможность отправиться туда в ближайшее воскресенье!
Страна «Веселая Картония» распахнет свои двери уже в это воскресенье в ТРК «Акваполис».
Увлекательная программа для детей и их родителей начнется в 16.00. Вход бесплатный.