Общество

Шопинг как праздник

Торговые комплексы «ПИК60» и «Максимус» на этой неделе приглашают на праздники.

В субботу, 12 октября, в ТК «ПИК60» торжественно открывается первый магазин «585 kids» в Пскове.

В честь открытия всех гостей ожидает большая праздничная программа:

веселый ведущий

зажигательный ди-джей

аквагрим

шаржист

розыгрыш призов и подарков.

Вход на праздник свободный, начало в 14.00.

В воскресенье, 13 октября, будет праздновать свой день рождения ТЦ «Максимус».

В рамках программы будут розыгрыши бытовой техники, косметики и других призов.

Для взрослых гостей выступят специальные гости, а для малышей будет организовано поролон-шоу.

Программа начнется в 13.00. Вход свободный.

Кроме того, 13 октября в ТРК «Акваполис» состоится праздник «Веселая картония».

Давно ли вы отправлялись в Волшебную страну? В любом случае у вас есть уникальная возможность отправиться туда в ближайшее воскресенье!



Страна «Веселая Картония» распахнет свои двери уже в это воскресенье в ТРК «Акваполис».



Увлекательная программа для детей и их родителей начнется в 16.00. Вход бесплатный.