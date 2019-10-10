Общество

Проблему эффективного использования заброшенных дачных участков обсудили депутаты Северо-Запада

Меры по совершенствованию федерального законодательства, направленные на эффективное использование предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства земельных участков, обсудили члены постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, заседание комитета, в котором участвуют представители субъектов СЗФО, проходит 9-11 октября в Нарьян-Маре. Псковское областное Собрание депутатов на встрече парламентариев представляет заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Антон Минаков.

В ходе дискуссии депутаты региональных законодательных органов отметили, что все субъекты сталкиваются с проблемой заброшенных дачных участков. Федеральный закон, регулирующий отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением земель сельхозназначения, не распространяется на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства.

«Сегодня при обсуждении мы поняли, что законодательной базы явно недостаточно, чтобы эффективно использовать эти земли, - обозначил позицию парламентариев председательствующей на заседании комитета председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Вологодской области по аграрному комплексу и продовольствию Владимир Буланов. – В этом вопросе есть сторонники и кнута, и пряника. С одной стороны, можно ввести жесткую ответственность за неиспользование собственником земли сельхозназначения. С другой стороны, можно увеличить мотивацию владельцев этой земли. Решать проблему необходимо комплексно: создавать условия, которые привлекут новых людей и позволят владельцам земельных долей эффективно запустить их в оборот, и ужесточить требования к тем людям, которые набрали земли и не используют ее».

В соответствии с федеральным законодательством принудительное изъятие неиспользуемого по целевому назначению земельного участка может осуществляться только после того, как к нерадивому собственнику были применены меры административной ответственности, и он не устранил выявленные нарушения. Члены комитета обратили внимание, что норма о привлечении к административной ответственности есть, но ни один орган не наделен полномочиями по возбуждению административного производства в отношении использования земель для личного подсобного хозяйства.

Депутаты предложили рассмотреть вариант обращения в правительство РФ, чтобы соответствующие полномочия были возложены на контролирующий орган.