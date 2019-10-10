Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялась выставка «Дары осени»

В Псковском филиале академии определили победителей выставки «Дары осени», в которой приняли участие сотрудники и курсанты образовательной организации, представив около ста пятидесяти экспонатов, изготовленных из овощей, фруктов и сезонных материалов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

По итогам конкурса победителем в номинации «Цветочная фантазия» стал отдел кадров.

В номинации «Рекордсмен» победу одержала кафедра государственно-правовых дисциплин.

Первое место в номинации «Осенняя палитра, пейзаж» заняла отдел тылового обеспечения. В номинации «Бабушкин погребок» победили кафедра государственно-правовых дисциплин и отдел тылового обеспечения.

Лидером в номинации «Пряный пирожок» стало финансово-экономическое отделение. Первое место в номинации «Осенняя краса» заняла кафедра гражданско-правовых дисциплин.

Победители и призеры конкурса были награждены грамотами, которые им торжественно вручил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин.