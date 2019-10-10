Общество

В Пыталовском районе была ограничена свобода выбора внешнего вида обучающимися

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения законодательства об образовании, в ходе которой было установлено, что локальными нормативными актами нескольких общеобразовательных учреждений на территории Пыталовского района предусмотрены нормы, ограничивающие свободу выбора внешнего вида обучающимися.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района, в настоящее время большинство общеобразовательных организаций привели правила внутреннего распорядка для обучающихся в соответствие с федеральным законодательством.