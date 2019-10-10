Общество

Псковские школьники отправятся в Санкт-Петербург в рамках нацпроекта «Культура»

15-17 октября 30 детей из Псковской области поедут в Санкт-Петербург по культурно-просветительской программе «Град Петров», которая реализуется в рамках национального проекта «Культура», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В состав группы вошли лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и учащиеся старших классов школы для одаренных детей «Камертон» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Для псковских учащихся будет проведена обзорная экскурсия, они посетят Государственный Эрмитаж, новую сцену Мариинского театра, Государственный музей-заповедник «Павловск», а также интерактивный музей «Петровская акватория», Монумент героическим защитникам Ленинграда, Государственный музей истории религии. Кроме того, в программу войдут исторический парк «Россия - моя история» и Пискаревское мемориальное кладбище.

Добавим, министерство культуры Российской Федерации реализует данный проект с 2013 года. В 2019 году он осуществляется в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». В текущем году его участниками станут свыше 6,5 тыс учащихся из разных городов России. Петербург по программе «Град Петров» в 2019 году посетят 4 тыс 554 человека.

Псковскую область по программе «Духовные истоки» в рамках нацпроекта «Культура» посетят 1 тысяча 100 школьников из разных регионов России: Челябинской, Томской, Тверской, Владимирской областей, а также из Республики Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии и других.

В экскурсионные группы включаются отличники учебы, активисты внеклассной деятельности, победители олимпиад и конкурсов, отличившиеся творческие коллективы, студенты военных и ведомственных училищ и кадеты, а также дети из социально уязвимых семей и сироты.