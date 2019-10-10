Общество

Баталина: Предложение Минтруда о новых правилах выплаты пособий создаст проблемы родителям

Предложение министерства труда и социальной защиты, согласно которому претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком, избыточно и может создать лишние проблемы родителям, заявила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Предложение Минтруда дополнительно установить, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком считаю избыточным. Внешне безобидное, оно может создать лишние проблемы родителям. Не исключено, что Фонд социального страхования при назначении будет требовать документально подтвердить, что именно заявитель (мать или отец ребенка) фактически за ним ухаживает. И как это сделать в семье, где вместе живут родители, бабушки, дедушки? Главное, что Минтруд в этой ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу за ребенком все равно будет назначено одному из членов этой семьи, тому, кому удастся доказать фактический уход», - отметила Баталина.

По ее словам, предложение Минтруда еще раз подтверждает позицию «Единой России» о том, что правила получения пособия по уходу за ребенком должны быть прописаны более четко и защищать интересы родителей малолетних детей.

«Соответствующий законопроект в настоящее время разрабатывается Партией и осенью будет внесен в Государственную Думу», - подчеркнула первый заместитель секретаря Генсовета Партии.

Баталина напомнила, что по действующему законодательству родитель может находиться в отпуске по уходу за ребенком, получать соответствующее пособие и работать неполный рабочий день.

«Этот подход должен оставаться неизменным. Проблемы у родителей возникают от того, что в законодательстве прямо не прописано, при каком количестве рабочих часов родитель имеет право на пособие. В случае отказа в пособии родители идут в суды, а судебная практика складывается по-разному. Необходимо это четко предусмотреть в законе», - уверена она.

Напомним, ранее появилась информация, что Минтруд РФ подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день.