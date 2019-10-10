Общество

Ужесточить наказание за убийства детей призвала детский омбудсмен Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова потребовала ужесточить наказание за убийства детей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она напомнила, что уже внесла такие предложения в Госдуму и недавно просила ускорить принятие этого законопроекта. По мнению детского омбудсмена, такой шаг должен помочь предотвратить другие подобные преступления. «Я надеюсь на скорейшее принятие этих мер», - сказала Кузнецова.

Это заявление омбудсмен сделала на фоне призывов вернуть смертную казнь после убийства девятилетней девочки в Саратове. Ребенок пропал 9 октября по дороге в школу. В ночь на 11 октября ее нашли убитой в гаражах. В ее убийстве признался ранее судимый мужчина, который захватил чужой гараж и побоялся разоблачения после случайной встречи с этой девочкой.

Приговаривать к смертной казни за убийства детей призвал бывший детский омбудсмен Павел Астахов, детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя и депутаты Госдумы от региона Ольга Алимова и Евгений Примаков. Петицию с требованием вернуть смертную казнь за такие преступления, которую запустил житель Саратова, подписали уже больше 26,5 тысячи человек.