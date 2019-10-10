Общество

В Пскове прошло торжественное собрание, посвященное Дню образования кадровой службы МВД России

Сегодня руководство УМВД России по Псковской области и совет ветеранов поздравили сотрудников кадрового аппарата с профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник Управления по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Сергей Ащеулов. Он пожелал действующим сотрудникам и представителям старшего поколения здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов в службе.

Отмечалось, что специалисты по работе с личным составом успешно реализуют целый комплекс ответственных задач. Это - укомплектование органов внутренних дел, морально-психологическое обеспечение служебной деятельности, организация профессиональной подготовки сотрудников, укрепление дисциплины и законности в подразделениях. Постоянное внимание уделяется ветеранам, а также членам семей сотрудников, погибших при выполнении служебного долга.

Заместитель начальника УРЛС УМВД полковник внутренней службы Владимир Хегер огласил праздничный приказ. Сотрудникам кадрового управления, а также ветеранам вручили ведомственные нагрудные знаки, памятные медали, почетные грамоты и благодарности.

К прозвучавшим в зале поздравлениям присоединился председатель совета ветеранов органов внутренних дел области Николай Северинюк. А от лица ветеранов выступили Сергей Ляхов и Анатолий Марковский.