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Общество

«Акценты» Донецкого: План на 280 миллиардов, Ленин навсегда и украденный гномик

11.10.2019 19:00|ПсковКомментариев: 3

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Бизнес-план для региона. На совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева рассмотрели программу развития Псковской области.
Сквер имени Ленина. В ближайшие годы главная площадь Пскова вряд ли изменится.
«Сбежавший» гном. Неравнодушный пскович обнаружил и сфотографировал скульптуру гнома, украденную у бывшего магазина «Малыш».

Начнем наш обзор с рубрики, которую можно обозначить слегка иронически: «Ух! Планов громадьё». Напомню, это неологизм Маяковского из поэмы «Хорошо», цитирую: «Я планов наших люблю громадьё, / Размаха шаги саженья. / Я радуюсь маршу, которым идем / в работу и в сраженья». Звучит, конечно, круто! Не зря Маяковский признан отечественными рекламщиками «за своего», а сам поэт не стеснялся слова «агитатор»: «Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана-главаря».

Так вот, иногда именно «громадьё» - наиболее подходящее слово для описания того, что предстоит сделать, особенно если это касается крупных, масштабных проектов, а, согласитесь, программа развития Псковской области с предполагаемым бюджетом финансовых вливаний в 280 миллиардов рублей – это именно «громадьё».

Если учесть, что, скажем, доходная часть всего бюджета региона на текущий 2019 год составляет 31 миллиард рублей с небольшим, общая абстрактная цифра выглядит вполне внушительно, хотя мы и понимаем, что правило «гладко было на бумаге, да забыли про овраги» в России всегда актуально.

Тем не менее, как раз этим глобальным планам и было посвящено вчерашнее совещание у председателя правительства Дмитрия Медведева, в котором принял участие губернатор Михаил Ведерников. В частности, в числе других программ высокие чиновники обсуждали и индивидуальную программу развития Псковской области, цитирую премьер-министра: «Сейчас задача - подвести черту над анализом причин сложившейся ситуации, завершить работу над индивидуальными программами. Они должны помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах и, наконец, перейти к практической реализации этих планов».

Звучит, конечно, слишком общо, но на то оно и совещание с макроэкономическими показателями. Все параметры заложены в документе, который разработан в администрации области и будет принят правительством в конце октября. Как сообщается, по итогам программы уже к 24 году жители должны будут ощутить, так сказать, на «собственных шкурах» «рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения и рост уровня газификации».

Звучит, опять же, заманчиво, но тут, как обычно, раздаются и скептические оценки: мол, сколько уже было этих планов, а результат всё тот же: Псковщина традиционно плетется внизу разнообразных общероссийских рейтингов социально-экономического развития и никак не избавится от обидного определения: «депрессивный регион».

Оптимисты же, или лучше сказать, реалисты, утверждают, что худо-бедно, а принятые ранее программы развития все-таки исполнялись, и мы можем видеть наглядные результаты их исполнения. Вспомним хотя бы грандиозную программу первого губернатора Владислава Туманова, разработанную под выборы 1996 года, которую воплощали в жизнь уже его сменщики.

Так или иначе, а газификация в регионе ширилась, и дороги строились, и больницы со школами капитально ремонтировались. И все это не без пропагандистской помпы преподносилось как достижения действующей власти, сначала Михайлова, потом Кузнецова, а затем и Турчака, и делала это всё не пресловутая и мифическая «невидимая рука рынка», а вполне себе зримые чиновники.

Другое дело, как именно делали, и чего именно достигли? Здесь всегда открывается простор для патентованных критиков власти. Но тут уж ничего не попишешь, перефразируя товарища Сталина, можно сказать: «Других чиновников у нас для вас нет. Ну, или – пока нет».

А я продолжаю. Грустные новости пришли с заседания так называемого – потерпите немного невыносимый концелярит - «научно-методического и экспертного Совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области». Люди, заседающие в этом мутном органе со сложносочиненным названием, собственно и решают, как будет выглядеть город Псков в ближайшие годы, прежде всего в его исторической части. А выглядеть он будет по-прежнему. То есть - никак. Речь о долгожданной реконструкции площади Ленина, которая по факту никакой реконструкцией являться не будет, а будет банальным косметическим ремонтом. Проект этого самого ремонта и принят на заседании Совета 8 октября.

Об этой злосчастной «реконструкции» площади Ленина уже довольно много сказано, и я не стану повторяться, добавлю лишь, что ровно десять лет назад как раз преображение центральной площади проходило в качестве одного из самых амбициозных проектов тогда еще «молодого и необстрелянного» губернатора Андрея Турчака. В дерзких планах руководства региона маячило чуть ли не изгнание с главной площади монумента Ленина и снос кинотеатра «Октябрь». И все мы, живые свидетели и очевидцы, знаем, что грандиозным планам тогда не суждено было сбыться. Что-то пошло не так, градостроительные проекты легли под сукно и канули в Лету. А решение о капремонте площади от 8 октября, судя по всему, окончательно их похоронило. Ленин останется на прежнем месте. Асфальт заменят плиткой и устроят некий «сухой фонтан». На кой ляд он там нужен, никто популярно не объяснил.

Я же не устаю повторять, что по факту площадь Ленина никакой площадью не является, поскольку по всем понятиям это типичный сквер, и почему не только жители, но и специалисты продолжают этот объект так называть, мне абсолютно не понятно. Что-то все-таки надо делать с топонимикой в городе Пскове. А то сплошные нонсенсы и недоразумения. Сквер имени Ленина у нас именуется площадью имени Ленина. Проезжая часть с перекрестком - Октябрьской площадью. Дорожная развилка - «Площадью Героев-десантников». Смех сквозь слезы, да и только! А на самом деле доступного и комфортного общественного пространства в Пскове как не было, так и нет.

Есть только Вечевая площадь Псковского Кремля, но она жителями и властями используется редко и, похоже, навсегда срослась с культовым статусом этого исторического места близ Троицкого собора. В общем, удобной и одновременно просторной площади Пскову явно не хватает, и можно только завидовать городам, в которых такие площади имеются, например, эстонскому Таллину с его уютной Ратушной площадью, местом проведения многочисленных фестивалей, концертов и ярмарок.

Что до несчастного сквера имени Ленина, то лично моя главная претензия к этой идиотической локации, по недоразумению называемой «площадью», - ее концептуальная архитектурная несуразность и какие-то поистине нечеловеческие пропорции. То есть полное несоответствие индивиду, представлениям о том, что приемлемо в городе, а что нет, отчего неизменно чувствуешь себя на этом позорище как-то неуютно и тревожно.

По всем критериям дурацкое место: недо-сквер, недо-транзитный перекресток на пересечении трех дорог.

Понятно, что до войны на месте нынешнего сквера находились просто дома, и шла улица (посмотрите старые фотографии), и когда на освободившееся от руин пятачок перед построенным зданием пединститута воткнули нелепый памятник Ленину, окружающее пространство тут же превратилось в уродливый образчик монументального официоза, которое, кроме желания поскорей его покинуть, ничего не вызывает. И вот мы десять лет надеялись, что этот грандиозный градостроительный косяк будет как-то исправлен, но, увы, не дождались.

В пандан к безрадостной новости о судьбе сквера имени Ленина вдруг пришло известие от неравнодушного псковича, который обнаружил гнома, года два назад пропавшего из скульптурной композиции как раз на площади Ленина, у дома, где прежде размещался магазин «Малыш». «Малыша» уж нет, и гномики далече. Не хватает трех штук. До недавних пор никто не мог ответить, куда «сбежали» сказочные персонажи. И вот, спасибо свидетельству очевидца, один из гномов украсил частный участок с недостроенным домом на улице Яна Райниса в Пскове. Фото «сбежавшего» гномика прилагается.

Пскович, обнаруживший гнома, направил заявление главе администрации города Пскова Александру Братчикову. Житель интересуется, куда пропали еще два гнома, и просит уточнить, находится ли архитектурная композиция на балансе города. Нам же кажется, что вопросом должны всерьез заняться правоохранительные органы. Может, и выяснится что-то новое? Хотя и понятно, что гномикам «приделали ноги» еще пару лет назад.

Если погуглить, выяснится, что 29 августа 2017 года другой неравнодушный пскович по имени Дмитрий оставил в рубрике «Фотофакт» на Псковской Ленте Новостей такое сообщение: «Снова у вандалов зачесались руки. На площади Ленина в Пскове сломали одного из гномов — выковыряли из ниши, и лежит он теперь, никому не нужный. Поотрывать бы руки автору этой «акции». И тут же – фото лежащего гномика.

Сделаю осторожное предположение, что все-таки недолго он так лежал, а был удачно оприходован неким любителем ландшафтного дизайна. А что, очень даже милая малая архитектурная форма! Удивляюсь, как еще никто не стибрил бронзового Скобаря из Детского парка?

Засим прощаюсь. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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