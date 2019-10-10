Общество

Минздрав подготовил новые правила посещения родственниками больного в реанимации

Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, который устанавливает требования к посещению родственниками больного в реанимации. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве считают, что документ позволит значительно улучшить ситуацию с посещением реанимаций родственниками пациентов и устранит препоны, существовавшие ранее, сообщает «Коммерсант».

Посещение пациента осуществляется с согласия его или его законного представителя и разрешения руководителя структурного подразделения медицинской организации. Руководитель медицинской организации утверждает график посещений и должен обеспечить посетителей халатами, бахилами, масками и шапочками. Посетители с признаками инфекционных заболеваний и алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в медицинскую организацию допускаться не будут.

Не допускается посещение пациентов во время проведения инвазивных манипуляций пациентам (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и другие манипуляции), реанимационных мероприятий, санобработки помещений, санитарно-гигиенических процедур, проводимых пациентам, находящихся в одной палате с посещаемым пациентом. В исключительных случаях по письменному разрешению допускается посещения пациента в ночное время.

Закон о праве родственников пациентов посещать больного в реанимационном отделении в конце мая подписал президент РФ Владимир Путин.