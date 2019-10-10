Общество

МЧС предупреждает псковичей об усилении ветра

По данным Псковского ЦГМС, в период с часу ночи до четырех часов утра на территории Псковской области ожидается усиление юго-западного ветра. Соответствующее сообщение размещено вечером в пятницу, 11 октября, на сайте Главного управления МЧС России по Псковской области.

Рекомендации для населения при сильном ветре.

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В МЧС также напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".