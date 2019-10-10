Общество

В Пскове начались работы по расчистке и углублению дна реки Великой

В Пскове начались работы по расчистке и углублению дна реки Великой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Первый этап, в ходе которого расчистят 4 км русла, рассчитан на ближайшие три года. Специалисты будут трудиться на участке от границы города до впадения Псковы в Великую.

На первом этапе планируется изъять порядка 53 тысяч куб. м грунта, а также выкосить водную растительность на территории площадью в 8 га.

Добавим, что проблема с расчисткой Великой назрела еще восемь лет назад, когда река затопила несколько улиц в областном центре. Однако проект удалось подготовить только в прошлом году.