Общество

Псковичка назвала диспансеризацию десятью кругами ада

Псковичка в обращении на сайте ведерников.рф назвала прохождение диспансеризации формальностью для медучреждения и «десятью кругами ада» для пациентов. По ее мнению, процесс становится все сложнее год от года, и проводится он формально, не в полном объеме и затягивается на два месяца.

«Прохожу диспансеризацию в поликлинике Псковской межрайонной больницы на улице Школьной, 24 второй год подряд. Первый - в 2018 году (по году рождения), второй - в 2019 году (по достижению 40 лет). Процесс стал еще сложнее для пациента. По личному опыту делаю вывод, что диспансеризация населения в данном медицинском учреждении не соответствует требованиям Приказа Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», - написала она в своем обращении.

По ее словам, она обратилась в поликлинику Псковской межрайонной больницы в кабинет № 20 2 октября текущего года для прохождения диспансеризации и пришла к следующим заключениям: расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела проводится формально, со слов пациента, не измеряется внутриглазное давление (в соответствии с перечнем измерение внутриглазного давления проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год), осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом - не проводится (смотровой кабинет не работает, к гинекологу нет талонов).

Также автор обращения отмечает, что для маммографии проводится запись только на ноябрь 2019 года и начнется она только 21 октября (то же самое было, по ее словам, и в 2018 году, сначала запись, потом прием через месяц).

Кроме того, псковичка упоминает, что информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции - не проводилось, а также в рамках первого этапа диспансеризации не делается осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

«По факту диспансеризация проводится формально, не в полном объеме и затягивается на два месяца. Пациент должен сделать как минимум семь посещений данного медучреждения в целях прохождения диспансеризации: первичный прием, сдача анализов, за талоном к гинекологу, посетить гинеколога, записаться на маммографию, пройти маммографию, прийти за результатом диспансеризации», - заключила автор обращения.