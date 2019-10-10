Общество

Представители Пскова приняли участие в первом Российско-американском муниципальном форуме

В Москве, на площадке Общественной палаты Российской Федерации, прошел I Российско-американский муниципальный форум. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, участие в форуме приняли и.п. главы Пскова Елена Полонская и и.о. начальника отдела зарубежных связей и Ганзейского движения аппарата Псковской городской Думы Любовь Краюшкина. Участником форума также стала представитель города-побратима Пскова Роанока из штата Вирджиния госпожа доктор Патрисия Саппес.

Организаторами форума выступили Союз российских городов совместно с американской Международной организацией городов-побратимов. На мероприятие съехались представители 25 городов России и 18 городов США, всего около 100 участников. Модераторами дискуссий выступили председатель Комиссии ОП РФ Андрей Максимов, президент Союза российских городов, председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров, почетный член Ассоциации породненных городов США Билл Боэрум, заместитель председателя совета директоров SCI Кэрол Лопес.

Задача форума - улучшение взаимопонимания между российскими и американскими коллегами по линии муниципальных образований. Форум стал площадкой для продолжения сотрудничества между городами побратимами, возобновления приостановленных муниципальных связей и установления новых партнерских отношений. Проведение мероприятия было согласовано с МИД РФ.

В мероприятиях форума приняли участие руководители профильных комитетов Федерального Собрания и Государственной Думы Российской Федерации, министерств и ведомств РФ, представители МИД Российской Федерации, руководители российских и американских муниципалитетов.

В рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между городами России и США.