Общество

Подросткам из Дно показали остросоциальную драму

В Дновском районном культурном центре 11 октября прошел показ спектакля «И не надо быть Богом» в рамках проекта «Искусство против суицида» ПОООМС «Дети – наше будущее». Около 200 человек смогли увидеть эту остросоциальную драму на благотворительной основе, рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы.

В пьесе рассказывается о подростках, которые сталкиваются с первыми жизненными трудностями, ищут пути выхода из них, а главное – поддержки у окружающих. Мысли героев об одиночестве, о непонимании близких знакомы каждому зрителю пьесы. И поэтому пьеса произвела на всех сильное впечатление. Дновцы наградили актеров из Пскова бурными аплодисментами.

Подростки из Дно также смогли принять участие в обсуждении спектакля, в беседе о счастье и о проблемах, волнующих современную молодежь. Со старшеклассниками пообщалась специалист- эксперт управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Маргарита Еремина, которая рассказала о социальных последствиях употребления наркотиков, об ответственности за преступления в сфере оборота наркотиков, сопровождая разговор трагическими примерами.

Выступающая рассказала о том, что нужно думать о своем будущем, и о ценности здорового образа жизни. Подростки и родители также получили буклеты о социальных сетях, о преодолении стрессовых ситуаций и способах выхода из них.

ПОООМС «Дети - наше будущее» от всей души благодарит Администрацию Дновского района, Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и Общественный совет при УМВД России по Псковской области, членов Общероссийской общественной организации «Матери - против наркотиков» за помощь в организации мероприятия.

Добавим, что проект «Искусство против суицида» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.