Общество

Путин отметил уверенное развитие отечественного аграрного сектора

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, отметив уверенное развитие аграрного сектора.

«Сельское хозяйство - одна из базовых, ключевых отраслей экономики, работа которой напрямую влияет на качество жизни граждан. И важно, что сегодня отечественный аграрный сектор уверенно развивается. Более того, наращивает свое влияние на мировых рынках, а это говорит о его эффективности и растущей конкурентоспособности», - сказал Путин в воскресенье в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Президент добавил, что «российская продукция пользуется заслуженным признанием и доверием со стороны потребителей, как у нас в стране, так и за рубежом».

«Наша задача - добиться того, чтобы жизнь на селе, с точки зрения жилья, инфраструктуры, общего комфорта, отвечала современным стандартам, чтобы каждый из вас мог по праву гордиться не только своей работой, но и родным селом или поселком», - добавил Путин.