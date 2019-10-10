Общество

Михаил Ведерников поздравил аграриев с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил аграриев с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«От всей души поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Сельское хозяйство в Псковской области - сильная и перспективная отрасль, где работают трудолюбивые и амбициозные люди, способные добиваться высоких целей.

Вашими усилиями регион сохраняет лучшую динамику развития на Северо-Западе России по росту производства мяса скота и птицы, а по итогам 2018 года мы вышли в лидеры по объемам производства рапса. Заслуживают внимания областные проекты в сфере импортозамещения, переработки молока, дикоросов и плодово-ягодных культур. Целый ряд наших брендов за последние годы вышли на федеральный уровень, завоевав любовь и признание россиян.

Администрация Псковской области будет продолжать поддерживать эти успехи, увеличивать субсидии крестьянско-фермерским хозяйствам, искать новые ресурсы. Рассчитываю, что широкие дополнительные возможности для помощи отрасли появятся уже скоро, вместе с индивидуальной программой социально-экономического развития области.

Благодарю всех работников сельского хозяйства за нелегкий каждодневный труд, терпение и выдержку! Отдельная признательность - ветеранам отрасли, которые долгие годы отдали работе на селе и помогли сохранить лучшие традиции Псковской области в непростые времена!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, успехов и благополучия! Уверен, вместе мы добьемся еще больших результатов!» - говорится в тексте поздравления.