Общество

Виктор Антонов поблагодарил работников АПК за профессионализм, энтузиазм и преданность делу

И.п. председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравляет работников и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником - Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Агропромышленный комплекс – отрасль с богатыми и давними традициями. Труженики, работающие на земле и обеспечивающие население продуктами питания, всегда были уважаемы и востребованы.

Как и много веков назад крестьянский труд во многом нелёгок, но сегодня аграрный сектор вышел на качественно новый уровень – сельское хозяйство стало высокотехнологичной отраслью экономики, из года в год демонстрирующей высокие темпы роста и рекордные показатели.

Конечно, успехи АПК связаны с масштабной модернизацией производства, привлечением инвестиций, поддержкой аграриев на государственном уровне, но все эти усилия не принесли бы должных плодов без ежедневной напряжённой и добросовестной работы сотен фермеров и крестьян, сотрудников сельхозпредприятий, работников пищевой и перерабатывающей промышленности. Спасибо за ваш профессионализм, энтузиазм и преданность делу.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, удачи и благополучия!» - говорится в тексте поздравления.