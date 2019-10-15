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Военный комиссариат Псковской области возглавил Сергей Судаков

Военный комиссариат Псковской области возглавил генерал-майор Сергей Судаков. Соответствующий приказ о назначении на должность подписал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Говоря о наиболее приоритетных для себя задачах на новой должности, Сергей Судаков отметил, что в первую очередь необходимо качественно и эффективно организовать и провести на территории региона призывную кампанию. Сергей Судаков отметил, что доволен тем, как в настоящее время организована работа военного комиссариата. На протяжении ряда лет регион успешно справляется с планами на призыв, а военный комиссариат неоднократно выступал площадкой для апробации различных практик. Напомним, что в соответствии с планом осеннего призыва 600 новобранцев из Псковской области будут направлены на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.

«В настоящее время необходимо серьезно работать и над повышением привлекательности военной службы, призыва по контракту, чтобы граждане нашей страны с гордостью служили Отечеству», - отметил Сергей Судаков.

К еще одному значимому направлению в своей работе генерал-майор отнес подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, например, региональный комиссариат в настоящее время ведет работу по сбору данных и формированию информационной базы об участниках войны - уроженцах региона. Сведения о ветеранах будут размещены в галерее «Дорога Памяти» на территории главного храма Вооруженных Сил РФ, который возводится в Подмосковье.

Сергей Геннадьевич Судаков родился в октябре 1962 года. Он - выпускник Уссурийского суворовского военного училища. В 1984 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, в 1992 году - Военную орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменную, ордена Суворова академию им М. В. Фрунзе, в 2004 году - Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

До момента назначения в регион занимал должность начальника штаба, 1-го заместителя командующего войсками 2-й общевойсковой армии. Ранее в разные годы служил в Дальневосточном военном округе на командных должностях, командовал 131-й отдельной мотострелковой бригадой, а также 19-й мотострелковой дивизией 58-й общевойсковой армии.

Напомним, с 17 апреля 2014 года военным комиссаром Псковской области был Михаил Башлыков.