Общество

Кафе «Вкус и цвет» приглашает псковичей зарядиться энергией на весь день

Завтрак - источник умственной и физической энергии в виде еды. Он должен обеспечивать не менее 25% питательных веществ от суточной нормы. Недостаток питательных веществ едва ли компенсируется в течение всего дня. Поэтому, нет завтрака - нет энергии.

Завтрак способствует похудению. Как известно, похудение напрямую зависит от скорости метаболизма. Чем быстрее обмен веществ в организме, тем скорее уходят лишние килограммы.

Согласно исследованиям, при ежедневном утреннем приеме пищи обменные процессы протекают на 4% быстрее среднего показателя, а при отсутствии завтрака - на 4-5% медленнее.

Только лишь отсутствие завтраков может вылиться в дополнительные 5-7 кг в течение года!

Городское кафе «Вкус и цвет» приходит на помощь всем, кто решил изменить свое утро и начинать каждый день с чистого листа. Попробуйте ранние завтраки с 08.30 и зарядитесь энергией на весь день.

В кафе «Вкус и цвет» вам предложат несколько разных и продуманных утренних сетов, поэтому завтракать каждый день будет не только вкусно, но и интересно.

Здоровый и полноценный завтрак - первый шаг на пути снижения веса! Попробуем вместе?

Город Псков, Октябрьский проспект, 20 (2 этаж).