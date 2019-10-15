Общество

Заключен контракт на строительство детского сада в Овсище

Заключен контракт с организацией-подрядчиком на строительство детского сада на 270 мест в микрорайоне Овсище (ул. Алехина, 22). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Напомним, власти города не могли определить подрядчика для строительства объекта в течение нескольких месяцев. Последний аукцион, состоявшийся в начале октября, оказался удачным.

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По словам депутата Псковской городской Думы по избирательному округу №12 Григория Стороненкова, контракт на строительство объекта по итогам аукциона заключен с ООО «Еврогазстрой». Сумма контракта составляет более 213 млн рублей. Средства на строительство выделены из федерального бюджета и уже предусмотрены в бюджете Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Детский сад разместится в трехэтажном здании, где оборудуют 12 групп, спортивный зал и зал для музыкальных занятий, запланирован также монтаж и поставка технологического оборудования групповых, пищеблока, медицинского блока, прачечной и гладильной, пожарных шкафов, административных кабинетов. Срок окончания работ - 1 декабря 2020 года.

«Жители округа очень ждут реализации этого важнейшего. Овсище застраивается многоэтажными жилыми домами, сюда переезжают молодые семьи с детьми. Поэтому вопрос с местами для дошкольников в шаговой доступности - крайне актуален. Вместимость детского сада полностью покроет потребности микрорайона с учетом развития Овсище», - отметил Григорий Стороненков и добавил, что компания «Еврогазстрой» уже работала на социальных объектах в регионе: строила здание общеобразовательной школы в городе Дно.

Добавим, что в Пскове идет строительство двух детских садов на 270 мест (на улице Звездной и Михаила Егорова), а также ясельной пристройки к детскому саду «Снегирек» на 80 мест на улице Народной. Еще одна ясельная пристройка появится у детсада «Золотой ключик» на Рижском проспекте.