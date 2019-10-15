Общество

Минздрав сообщил об увеличении продолжительности жизни в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила об увеличении средней продолжительности жизни россиян за восемь месяцев 2019 года до 73,6 лет. Также в стране на 3,1% снизился показатель общей смертности на тысячу человек. Об этом пишут «Известия».

«Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, за 8 месяцев текущего года зарегистрировано увеличение продолжительности жизни <...> на 0,7 года, по сравнению с показателем 2018 года», - цитируют Скворцову на сайте Минздрава в среду, 16 октября.

По словам министра, больше всего увеличилась продолжительность жизни женщин - до 78,5 года. Она также отметила, что показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1%, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. В том числе снизилась и младенческая смертность - в возрасте до 1 года за первые восемь месяцев 2019 года умерло на 800 детей меньше.

«Важно отметить, что абсолютного национального исторического минимума достиг показатель смертности от туберкулеза - 5,1 на 100 тыс. населения. Это на 13,6% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года», - отметила Скворцова.

Также почти на 8% снизилась смертность от пневмонии. По словам министра, основной причиной смертности в стране остаются болезни системы кровообращения.