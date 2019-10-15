Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дарьей Козьяковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, член комитета по законодательству и местному самоуправлению Дарья Козьякова. Ведущие Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова обсудят с ней свежие законодательные инициативы, рассматриваемые в региональном парламенте и положение дел в родном для Дарьи Козьяковой Себежском районе

Задать вопрос гостье студии можно по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.