Общество

Дарья Козьякова: Достойная зарплата муниципальных служащих поможет решить проблему кадрового дефицита в сфере муниципального управления

Достойная заработная плата муниципальных служащих поможет решить проблему кадрового дефицита в сфере муниципального управления.

Такое мнение высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Псковского областного Собрания, член комитета по законодательству и местному самоуправлению Дарья Козьякова.

Как считает депутат, финансовое положение муниципальных служащих в настоящее время непростое.

«К решению данного вопроса наконец-то приступили, и это хорошо», - отметила Дарья Козьякова.

По мнению спикера, следует также уделить особое внимание и пересмотреть зарплаты специалистов и начальников отдела муниципальных администраций, ведь именно эти категории несут колоссальную нагрузку, выполняют сложную и трудоемкую работу.

«Квалифицированных специалистов у нас не так много, если мы сможем их мотивировать, нам всем станет легче жить», - подчеркнула депутат.

Дарья Козьякова считает, что необходимо создавать эффективные рабочие команды на местах, которые будут заинтересованы в развитии муниципалитета.

Спикер отметила, что 31 октября на сессии Псковского областного Собрания депутатов будет рассматриваться законопроект о повышении зарплаты государственным и муниципальным служащим и будет о чем подискутировать.