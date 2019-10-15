Общество

В Пскове приступили к реконструкции Сквера искусств. ФОТО

В Пскове начались работы по благоустройству сквера Искусств, расположенного на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова со ссылкой на управлении строительства и капитального ремонта администрации города, стоимость проекта составляет около 18 миллионов рублей. Конкурс на проведение работ выиграло ООО «Дорстройсервис».

«По условиям контракта подрядчик должен будет заменить асфальтовое покрытие пешеходных дорожек, сделать освещение, оборудовать игровую зону, благоустроить центральную площадку сквера, высадить новые деревья и кустарники», - отметили в пресс-службе.

Планируется, что когда реконструкция закончится, на территории парка появятся новые скамейки, урны, детская площадка, фонари, биотуалет - доступный и для маломобильных граждан. Также там установят велопарковки, информационные стенды, посадят липы, ели и туи. Уже существующие на территории сквера кованые скульптуры переместят в южную часть парка.

Со слов и. о. заместителя главы администрации Пскова Павла Волкова, центральная часть сквера будет расширена и сможет вмещать около 2 тысяч человек.

«Сквер будут окружать дорожки. Также там появится скульптура "Я люблю Псков", розетка для новогодней елки и возможность проводить открытые занятия с учениками - "Открытый класс". Преподаватель сможет воспользоваться wi-fi, который тоже там будет именно для этой цели», - отметил Павел Волков.

Также замглавы администрации Пскова сообщил, что в парке установят декоративную скамейку - подарок из Латвии.

Срок окончания работ - октябрь 2020 года. Напомним, что работы по благоустройству сквера Искусств проходят в рамках реализации проекта «Приспособление городских зеленых территорий и их многофункциональное использование в устойчивой городской среде» Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов. Проект софинансируется Российской Федерацией, Латвийской Республикой и Европейским Союзом.