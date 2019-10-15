Общество

Фабрика обуви Nordman приняла участие в акции Детского фонда «Вторая жизнь вещам»

Коллектив псковской обувной фабрики Nordman стал первым участником акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Вторая жизнь вещам», в рамках которой организации города собирают вещи для детей из малообеспеченных семей. Сотрудники предприятия приготовили для ребят одежду, канцелярские товары, книги и игрушки, сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель председателя фонда Юлия Колесова.



«Псковская обувная фабрика в этом году присоединилась к акции и коллектив оказался самым организованным. Они самые первые, кто привез помощь. Акция была объявлена в начале октября, а уже к середине октября они уже доставили вещи. Очень приятно, что сотрудники предприятия собрали не только одежду и обувь. Были еще и канцтовары, и новые игрушки, и много книг. Вещи очень хорошие, причем много новых. Мы очень благодарны и рады», - сказала Юлия Колесова.



Она также напомнила, что руководит предприятием вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, который также является председателем регионального отделения Детского фонда и на протяжении многих лет оказывает разностороннюю помощь этой благотворительной организации.



Акция псковского Детского фонда «Вторая жизнь вещам» проводится третий год подряд. Она стартовала в первых числах октября и завершится в конце месяца. Принять участие в акции может любой трудовой коллектив Псковской области. «Организациям, желающим поучаствовать, нужно организовать сбор вещей (канцтовары, игрушки, обувь, все, что может пригодиться семье с ребенком) у себя на предприятии или в трудовом коллективе, и привезти к нам в фонд. Затем семьи приходят в фонд, выбирают необходимые вещи, а часть вещей отправляется в районы Псковской области», - пояснила Юлия Колесова.