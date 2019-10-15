Общество

В Псковском регионе есть все перспективы, чтобы молодежь возвращалась - Дарья Козьякова

В Псковском регионе есть все перспективы, чтобы наши выпускники, молодежь возвращались. Такое мнение высказала сегодня, 16 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Псковского областного Собрания, член комитета по законодательству и местному самоуправлению Дарья Козьякова.

По словам спикера, в Себежском районе положительная динамика в этом вопросе также наблюдается.

«У нас работают молодые педагоги в школах, у нас пять базовых школ, и во всех есть случаи, когда выпускники возвращаются и успешно учат подрастающее поколение», - рассказала Дарья Козьякова.

По ее словам, местная власть всегда открыта к диалогу, для того, чтобы молодежь возвращалась в псковскую глубинку, разрабатывается много мер поддержки - предоставляются квартиры по соцнайму, выплачиваются подъемные денежные средства.