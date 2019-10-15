Общество

Вопросы здравоохранения и ЖКХ на первом месте в жалобах граждан - Дарья Козьякова

Вопросы, касающиеся сфер здравоохранения и ЖКХ, на первом месте в жалобах и обращениях граждан, сообщила сегодня, 16 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Псковского областного Собрания, член комитета по законодательству и местному самоуправлению Дарья Козьякова.

Спикер рассказала, что жалобы от граждан поступают постоянно и различной направленности: «Любой депутат обязан не реже раза в месяц вести прием граждан, но ко мне обращаются и в обычные рабочие дни».

В основном, пояснила депутат, обращаются с просьбой помочь с оформлением документов, получить квалифицированную консультацию, в 90% случаях просят помощи конституционного характера.

Объясняя причину популярности обращения граждан за помощью к депутатам, Дарья Козьякова отметила, что последним легче «постучаться в любые двери и помочь решить проблему».

«Авторитет депутата Псковского областного Собрания работает», - уверена она.