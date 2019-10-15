Общество

Число тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних в Псковской области за 9 месяцев выросло на 15,%

Число тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних в Псковской области за 9 месяцев выросло на 15,2% - с 23 до 38. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН врио начальника отделения подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина.

По ее словам, проблема преступных посягательств продолжает оставаться актуальной, поэтому профилактика является приоритетным направлением работы правоохранителей. По итогам 9 месяцев 2019 года в области незначительно увеличилось число данных преступлений - всего на 2,5%, с 127 до 130. Но здесь не учитываются преступления по ст 157 УК РФ по невыплате алиментов.

Жертвами преступлений без учета фактов невыплаты алиментов стал 121 несовершеннолетний, в том числе до 1 года - 6, с 2 до 13 лет - 53, от 14 до 15 - 2 и от 16 до 17 - 35 человек.

23 ребенка и подростка пострадали от посягательств членов семьи, 42 - со стороны близких семьи.

Число тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних в Псковской области выросло на 15,2% - с 23 до 38. Число убийств несовершеннолетних выросло за 9 месяцев от 0 до 2.