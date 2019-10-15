Общество

Полиция отмечает рост числа преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних в Пскове

Число преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних в Пскове по итогам 9 месяцев выросло более чем на 46%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН врио начальника отделения подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина.

«В Псковской области число преступлений против половой неприкосновенности выросло на 5,7% - с 35 до 38 случаев. Особое беспокойство вызывает ситуация в Пскове: рост составил 46,2% - с 13 до 19 фактов.

Под административным надзором находятся 38 взрослых, ранее судимых за преступления, связанные с нарушением половой неприкосновенности несовершеннолетних.