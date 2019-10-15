Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России развивают институт кураторства

Сотрудники группы по работе с личным составом отдела кадров образовательной организации провели собрание кураторов учебных групп, индивидуальных наставников с курсантами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

В ходе встречи обсуждались вопросы успеваемости, профилактики нарушений служебной дисциплины и административных правонарушений обучающихся, а также их участия в работе творческих коллективов вуза.

«Кураторство – незаменимая и при правильной организации эффективная система взаимодействия сотрудников и курсантов, которая позволяет решать многие задачи в обучении и бытовых вопросах, передавать молодежи жизненный опыт, знания, традиции, оказывать определенное воздействие на их мировоззрение и поведение. В Псковском филиале академии воспитательная деятельность, осуществляемая через институт кураторства, занимает приоритетное место в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста», – отметил заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России по кадрам Дмитрий Алексеев.

Итогом встречи кураторов учебных групп, индивидуальных наставников с курсантами стало определение основных направлений работы на 2019–2020 годы.