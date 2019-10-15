Общество

С начала года почти 30 взрослых привлечены в Псковской области к ответственности за спаивание несовершеннолетних

В Псковской области за 9 месяцев 28 взрослых привлечены к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН врио начальника отделения подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина.

По ее словам, на 2,7% в регионе выросло число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних в общественных местах. Число краж у несовершеннолетних сократилось с 15 до 14. На уровне прошлого года остались грабежи - 7 случаев.

К уголовной ответственности привлечено 4 взрослых за вовлечение в преступную деятельность.