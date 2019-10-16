Общество

Псковская академии ФСИН готовится к участию в международном пенитенциарном форуме «Преступление, наказание, исправление»

Сегодня в режиме видео-конференц-связи Псковский филиал принял участие в совещании при начальнике академии в Рязани. Подготовка к проведению IV Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление» – основной вопрос, поднятый на совещании с руководителями структурных подразделений, сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе вуза.

Начальник академии ФСИН России Александр Крымов отметил, что международный форум, который состоится в академии 20–22 ноября, – это уникальное событие в области пенитенциарной науки и практики, объединяющее ведущих специалистов в данном направлении и предоставляющее прекрасную возможность участникам обменяться опытом, увидеться с коллегами из разных стран, изучить передовой пенитенциарный опыт, обсудить общие проблемы, а также попытаться найти их решение.

Главной темой форума в этом году станет обсуждение актуальных проблем исправления осужденных в России и за рубежом как основы их ресоциализации и социальной адаптации. Состоится большое количество научных мероприятий, в которых примут участие, в том числе и представители Псковского филиала академии.

Так, профессорско-преподавательский состав Псковского филиала академии активно готовится к участию в международных научно-практических конференциях «Исполнение альтернативных лишению свободы наказаний и уголовно-правовых мер на современном этапе», «Воспитательная, социальная и психологическая работа в уголовно-исполнительной системе», «Взаимодействие среди министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Российской Федерации в вопросах развития самбо в силовых структурах», «Проблемы применения мер безопасности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и зарубежных стран», круглым столам «140 лет уголовно-исполнительной системе России», «Взаимодействие УИС с институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты», «Гражданско-правовое обеспечение деятельности уголовно-исполнительной системы» и другим научным мероприятиям.