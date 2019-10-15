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Общество

УМВД: Родители очень редко несут реальную ответственность за насилие над детьми

16.10.2019 15:55|ПсковКомментариев: 0

Как бы родители ни обращались со своими детьми, зачастую они не несут реальной ответственности за свои деяния. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказала на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН врио начальника отделения подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина. 

«В большинстве случаев несовершеннолетние становятся жертвами преступлений, которые в отношении них совершили их же родители. И чаще всего эти преступления остаются латентными, потому что ребенок не пойдет жаловаться на свою маму и становится заложником ситуации: «Это же мать. Роднее человека нет». И если, например, со стороны матери исходит какое-то насилие, ребенок не пойдет и не пожалуется на нее», - пояснила Ирина Зорина. Зачастую многие такие вещи выявляются инспекторами по делам несовершеннолетних, когда речь идет о лишении родительских прав.

Также она рассказала о недостаточно эффективных мерах наказания в отношении родителей за преступления в отношении детей, включая ненадлежащее исполнение родительских прав.

«За 9 месяцев в Псковской области выявлено 14 фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, но до органов следствия дошло всего два таких факта. Все остальные идут по «административке», по статье о ненадлежащем воспитании детей. Наказание - максимум 500 рублей», - отметила Ирина Зорина.

За 2018 год в регионе было выявлено всего три факта ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Двум родителям вынесено решение о штрафе 15 тыс. рублей, а один примирился с ребенком в зале суда. «Фактически родители не несут никакой ответственности. Нет никакого наказания. Чтоб они ни делали, они не несут за это реальной ответственности», - заключила Ирина Зорина.

Источник: Псковская Лента Новостей
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