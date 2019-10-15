УМВД: Родители очень редко несут реальную ответственность за насилие над детьми

Как бы родители ни обращались со своими детьми, зачастую они не несут реальной ответственности за свои деяния. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказала на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН врио начальника отделения подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина.
«В большинстве случаев несовершеннолетние становятся жертвами преступлений, которые в отношении них совершили их же родители. И чаще всего эти преступления остаются латентными, потому что ребенок не пойдет жаловаться на свою маму и становится заложником ситуации: «Это же мать. Роднее человека нет». И если, например, со стороны матери исходит какое-то насилие, ребенок не пойдет и не пожалуется на нее», - пояснила Ирина Зорина. Зачастую многие такие вещи выявляются инспекторами по делам несовершеннолетних, когда речь идет о лишении родительских прав.
Также она рассказала о недостаточно эффективных мерах наказания в отношении родителей за преступления в отношении детей, включая ненадлежащее исполнение родительских прав.
«За 9 месяцев в Псковской области выявлено 14 фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, но до органов следствия дошло всего два таких факта. Все остальные идут по «административке», по статье о ненадлежащем воспитании детей. Наказание - максимум 500 рублей», - отметила Ирина Зорина.
За 2018 год в регионе было выявлено всего три факта ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Двум родителям вынесено решение о штрафе 15 тыс. рублей, а один примирился с ребенком в зале суда. «Фактически родители не несут никакой ответственности. Нет никакого наказания. Чтоб они ни делали, они не несут за это реальной ответственности», - заключила Ирина Зорина.