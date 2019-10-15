Общество

Во всех бедах ребенка виноваты взрослые - Наталия Соколова

Во всех бедах ребенка виноваты взрослые. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказала на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«Основная вина за беды детей и подростков лежит на плечах взрослых, которые не выслушали, не дослушали, не оказались рядом в нужный момент или же совершили преступление в отношении несовершеннолетнего», - пояснила детский омбудсмен.

Зачастую, по ее словам, несовершеннолетний не получает понимания со стороны близких и ищет его «на стороне» и поэтому охотно знакомится в соцсетях и заводит сомнительные связи. «Чтобы уберечь своих детей от бед, нужно давать им любовь и заботу, чаще бывать с ними, чем-то их занимать», - дала Наталия Соколова совет родителям.

Одной из главных задач уполномоченных по правам ребенка, по ее словам, является профилактика преступности против несовершеннолетних, информирование детей о том, как обезопасить себя от преступлений и предотвращение чрезвычайных ситуаций в отношении несовершеннолетних. «Наша задача - не допустить, чтобы дети оказались в таких ситуациях, будь то травля в школе, грабежи, изнасилование или гибель», - сообщила Наталия Соколова.

По ее словам, после гибели ребенка в Саратове идет активная работа среди уполномоченных в части ужесточения наказаний за такие преступления. В том числе предлагается отменить сроки давности преступлений, ужесточить контроль за людьми, освобожденными из мест лишения свободы за преступления по половой неприкосновенности. Также предлагается лишать льгот преступников, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних.

«Любое преступление в отношении детей должно лишать льгот таких преступников», - заключила Наталия Соколова.