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Общество

Минздрав назвал число алкоголиков в РФ

16.10.2019 17:23|ПсковКомментариев: 5

Число зависимых от алкоголя за 10 лет снизилось почти на 40%, заявляют в Минздраве России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По данным Росстата, общее количество больных с диагнозом зависимость от алкоголя (алкоголизм) с 2008 по 2017 годы сократилось на 37% - с 2,08 млн человек до 1,3 млн человек (с 1,46 % до 0,88 % населения)», - сообщает пресс-служба Минздрава России в среду.

Заболеваемость алкогольными психозами снизилась в 2,2 раза - с 70,4 до 32 на 100 тыс. населения, отмечают в министерстве.

По расчетам Минздрава России, потребление алкоголя снизилось с 15,7 литров на человека в 2008 году до 9,3 в прошлом году.

В сообщении отмечается, что Минздрав продолжает активное участие в формировании государственной политики по сокращению вредного потребления алкоголя. В рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» планируется разработка новых эффективных «популяционных мер как информационного, так и регуляторного характера», сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, снижение употребления алкоголя повлекло за собой значительное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России, утверждают Минздраве.

Ранее Росстат сообщал, что в России смертность из-за отравлений алкоголем выросла на 14% (всего умерло 6000 человек) за текущий год.

Минздрав заявлял, что при этом значительно снизилась смертность от причин, обусловленных алкоголем: «За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения».

Ранее Минздрав сообщал, потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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