Общество

Назван идеальный питомец для современного человека

Ветеринары назвали идеальным питомцем для современного человека змею. Специалисты рекомендовали заводить этих пресмыкающихся людям, нуждающимся в тишине и покое, поскольку змеи не пахнут, не шумят, не портят мебель и мало едят. Об этом сообщили в среду, 16 октября, в пресс-службе столичного комитета ветеринарии, пишут «Известия».

Там отметили, что змеи достаточно самостоятельны и не требуют много внимания. Змеи — недорогое удовольствие, поскольку им не нужны игрушки и аксессуары.

«Для змеи необходим террариум, оборудованный белым светом, обогревающей лампой, местом для укрытия и емкостью с водой, где змея может поместиться полностью. Также необходимо оформить террариум так, чтобы он имитировал естественные условия — это создаст наибольший комфорт для змеи и украсит дом в целом. Имитация естественных условий обитания повысит интерес к наблюдению за питомцем», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы. При желании змею можно взять в руки и погладить.

Новичкам рекомендовали заводить полозов и королевских змей из-за их неприхотливости и красоты, передает НСН. В домашних условиях эти змеи становятся ручными и почти не проявляют агрессии.