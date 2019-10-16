Общество

Псковские эксперты рекомендуют родителям обращать внимание на изменения в поведении своих детей

Родителям следует обращать внимание на изменения в поведении своих детей, а также больше прислушиваться к ним и доверять тому, что они говорят. Такой совет родителям озвучила на пресс-конференции 16 октября старший инспектор отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Псковской области Лариса Булашова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, о многих правонарушениях, совершаемых в отношении несовершеннолетних, не сообщается в правоохранительные органы лишь потому, что родители не верят рассказам детей. Зачастую дети скрывают о фактах преступлений в отношении себя, потому что в семье нет доверительных отношений. С тем, что взрослые должны чувствовать своего ребенка, доверять ему и проверять информацию, которую он озвучивает, согласилась и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Лариса Булашова также рассказала о психологической помощи, которая оказывается несовершеннолетним, в отношении которых были совершены преступления, а также их близким. Причем, зачастую, помощь психолога в большей степени требуется не детям, а взрослым. «Несмотря на тяжесть происходящего, у детей достаточно пластичная психика, и они способны справиться при необходимой помощи. А у взрослых не все так просто, и часто им требуется помощь психолога больше, чем детям», - пояснила Лариса Булашова.