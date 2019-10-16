Общество

На базе СИЗО-1 состоялись сборы с кинологами

В учебно-методических сборах со специалистами кинологической службы приняли участие кинологи с закреплёнными служебными собаками всех учреждений, подведомственных УФСИН России по Псковской области. Руководил сборами начальник кинологической службы УФСИН Александр Филиппов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Программа сборов включала такие дисциплины как применение служебных собак в караулах по конвоированию, по охране объектов уголовно-исполнительной системы, при досмотре транспортных средств и грузов, провозимых через КПП охраняемых объектов. Продемонстрировали специалисты со своими служебными собаками и мастерство общего и специального курса дрессировки.

В рамках учебно-методических участники также рассмотрели вопросы ветеринарного обеспечения служебных собак с подробным анализом наиболее распространенных болезней и их симптоматики и правил оказания первой доврачебной ветеринарной помощи.

«По-прежнему главной целью подобных мероприятий является совершенствование дрессировки служебных собак и применение их в повседневной деятельности», - отметил начальник кинологической службы УФСИН России по Псковской области Александр Филиппов.