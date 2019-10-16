Общество

Псковских школьников приглашают принять участие во всероссийском онлайн-чемпионате

Школьников и студентов до 18 лет приглашают принять участие в VIII всероссийском онлайн-чемпионате по игре «Изучи интернет - управляй им». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, регистрация участников уже идет и продлится до 6 ноября, а сами соревнования начнутся 7 ноября 2019 года и пройдут в режиме онлайн на портале чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, состоящий из 6 наборов интерактивных заданий.

Тема чемпионата 2019 - домены и доменная индустрия: в заданиях отражены принципы управления, структура, технологии, история и события отрасли; один из наборов игр посвящен 25-летию домена. RU. Подготовка к соревнованиям пройдет в октябре на официальных страницах Чемпионата в Facebook и ВКонтакте.

Те, кто планирует побить рекорд или улучшить счет, могут выполнить дополнительные задания: подготовить инфографику о Рунете или опубликовать новости о проведении чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ. За качественное выполнение любого из заданий участники получат бонусные баллы.

Итоги чемпионата будут подведены 5 декабря 2019 г. Лидеры индивидуального и командного зачетов будут награждены дипломами и ценными призами:

1 место - cмарт-часы MyKronoz ZeRound 2 HR Elite

2 место - смартфон Samsung Galaxy A10

3 место - 3D-ручка XEON Funtastique RP800A

Поощрительные призы от организаторов и партнеров чемпионата достанутся также игрокам, занявшим места в первой десятке. Каждый участник получит именной онлайн-сертификат.

Чемпионат проводится Координационным центром национальных доменов. RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Главные партнеры Чемпионата - «Лаборатория Касперского» и компания REG.RU.

Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников является частью социально-просветительского проекта «Изучи интернет - управляй им!», главная цель которого - повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета.