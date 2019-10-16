Общество

В великолукском ОНД и ПР поделились методами борьбы с пожароопасными ситуациями в отопительный сезон

В великолукском отделе надзорной деятельности и профилактической работы (ОНД и ПР) рассказали о методах борьбы с пожарными ситуациями в отопительный сезон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, подробнее о мероприятиях рассказал заместитель начальника великолукского ОНД и ПР Максим Степанов на общегородском совещании с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности и структурных подразделений администрации муниципалитета.

«Перед началом отопительного сезона необходимо провести профилактические работы с печью - очистить от сажи дымоход и дымовые каналы, заделать трещины, при необходимости заменить кирпичи, укрепить дверки. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации. Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70 на 50 сантиметров. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 миллиметров», - поделился он.

Также Максим Степанов напомнил, что запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты. Помимо этого, при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, запрещается применять самодельные электронагревательные приборы.