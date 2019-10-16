Общество

Зима обещает быть умеренно мягкой - в Великих Луках рассказали о готовности к осадкам

Председатель комитета ГО, ЧС и МР администрации Великих Лук Николай Шмоткин рассказал о готовности города к зиме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, он выступил с докладом на общегородском совещании с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности и структурных подразделений администрации муниципалитета.

Председатель комитета по физкультуре и спорту администрации города Андрей Беляев поинтересовался у председателя комитета о степени готовности города к снегу в зимний период.

«В текущем году, а именно, в июне, июле и августе, произошло обильное выпадение осадков, которые привели к подтоплениям отдельных дворовых территорий и некоторых участков. Главой администрации города были приняты соответствующие меры. Разработан план по устранению данных недостатков, проведена большая работа по прочистке ливневых канализаций дворовых территорий и частного сектора. Что касается предстоящей зимы, мы получили долгосрочный прогноз до апреля месяца. Зима обещает быть умеренно мягкой. Наиболее холодные месяцы ожидаются в январе-феврале», - сообщил Николай Шмоткин.