Общество

Великолукские власти: К предстоящему сезону гриппа и ОРВИ город готов

Жители Великих Лук готовы к тому, чтобы встретить очередной сезон гриппа и ОРВИ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации муниципалитета, такой итог власти города подвели 15 октября на общегородском совещании с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности и структурных подразделений администрации муниципалитета.

Об иммунизации населения города и профилактических мероприятиях по предупреждению возникновения гриппа и ОРВИ сообщила заведующая поликлиникой №1 ГБУЗ Псковской области «Великолукская межрайонная больница» Ирина Шапошникова.

«С начала года зарегистрировано 7 920 случаев острых респираторных заболеваний, что на 1317 меньше, чем за этот же период прошлого года», - заметила Ирина Шапошникова.

Со слов заведующей поликлиникой, вакцинации, в первую очередь, подлежат пациенты из групп высокого риска. Это дети и взрослые: медицинские работники, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, призывники, работники общеобразовательных организаций и прочие работающие по отдельным профессиям. Общее количество вакцинированных от гриппа составило 73,1%.

В пресс-службе администрации добавили, что план по иммунизации медицинских работников и работников системы образования выполнен на 100%. На недостаточном уровне пока находится вакцинация рабочих промышленных предприятий и организаций.

«Из предприятий города наибольшее количество вакцинированных от гриппа на ЗАО "Великолукский Мясокомбинат" - 1000 человек, заводе "Микрон" - 208 человек, "Велмаш-С" - 200 человек, "Реостат" - 168 человек, ЗАО "ЗЭТО2 - 160 человек, ОАО "Псковэнерго" - 100 человек. Однако, судя по числу работающих на данных предприятиях, процент вакцинации мог бы быть больше», - отметила Ирина Шапошникова.

Кроме того, заведующая поликлиникой подчеркнула, что для увеличения численности населения, привитого против гриппа «В», 12 сентября организован выезд передвижного медицинского комплекса для проведения вакцинации населения к ТЦ «Апельсин» - привито 97 человек. А с 1 по 4 октября медкомплекс работал на площади Ленина. За эти 4 дня привито 921 человек, в основном это лица старше 60 лет и больные хроническими заболеваниями. Диспансеризацию прошли 357 человек.

«На текущий момент в учреждении разработаны профилактические мероприятия по предупреждению гриппа и ОРВИ. На период возникновения респираторной инфекции планируются: ограничения пропускной способности посетителей, перепрофилизация коечного фонда в сторону увеличения коек для лечения тяжелых форм гриппа и ОРВИ. Учреждение достаточно обеспечено необходимым медицинским оборудованием и аппаратурой, создан запас противовирусных препаратов, антибиотиков, жидкостей для внутривенного введения», - заключили в пресс-службе.