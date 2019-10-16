Общество

Президент снова назначил Николай Борисова председателем Псковского городского суда

Указом президента Российской Федерации председателем Псковского городского суда на 6-летний срок полномочий назначен Николай Борисов. Об этом сообщается на сайте регионального управления Судебного департамента.



Фото:с официального сайта Псковского городского суда

Также президентским указом судьей Великолукского городского суда назначена Галина Шлапакова и судьей Островского городского суда Евгений Радов.

Николай Борисов родился 30 марта 1958 года в д. Боловино Палкинского района.

Трудовую деятельность начал в 1976 году учителем в сельской школе. В том же году был призван в ряды Советской Армии. После прохождения срочной службы в 1978 году поступил в Высшую следственную школу МВД СССР в Волгограде, которую окончил в 1982 году.

С 1982 по 1995 год непрерывно проходил службу в органах внутренних дел Псковской области в должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам СУ при УВД Псковской области, а также заместителя начальника Псковского РОВД по следствию.

После образования в 1995 году в Российской Федерации специализированных органов по расследованию налоговых преступлений до 2003 года проходил службу в этой системе, где последовательно занимал должности начальника отдела расследований УРНП РФ по Псковской области, начальника следственного отдела УФСНП РФ по Псковской области, заместителя начальника УФСНП РФ по Псковской области по следствию.

В 2003 году назначен судьей Псковского городского суда, 30 июня 2008 года заместителем председателя Псковского городского суда. Указом президента РФ от 28 октября 2013 года назначен председателем Псковского городского суда.